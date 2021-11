RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, presentato il Progetto Scuola di Formazione post carriera - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 16:05 - Tra saluti e ringraziamenti, si chiude l'evento

AGGIORNAMENTO ORE 16 - Premiati i due studenti migliori dello scorso anno: Lorenzo Ferro (Primavera) e Emma Guidi (Lazio Women). Patentino UEFA a Serena Natalucci, Emma Guidi, Francesca Pittaccio, Andrea Campoli

AGGIORNAMENTO ORE 15:50 - Parola al presidente Lotito: "Grazie per la partecipazione numerosa, significa che ha riscosso interesse e spero che produca risultati. Quando diventai presidente dissi che volevo un calcio didascalico e moralizzatore perché lo sport incarna i valori della vita civile. È stato il mio viatico. Mi ha indotto a utilizzare il calcio il modo attivo, ho una grande responsabilità, la Lazio è una grande famiglia, io sono il padre che ha l’obbligo di tutelare le persone che ne fanno parte e indirizzarle, devo allenare il fisico e la mente".

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 - Parla il Sottosegretario di Stato al Ministro dell'Istruzione Rossano Sasso: "Ve lo dico da papà di due ragazze che fanno discipline agonistica. Questa è una grande dimostrazione di comunità. E' la prima occasione del genere che mi capita. Devo fare i complimenti. Questo però non significa che chi diventa un campione di Serie A non possa affrontare questi studi universitari. I ragazzi che fanno sport hanno una marcia in più".

AGGIORNAMENTO ORE 15:40 - Il responsabile del settore giovanile biancoceleste Bianchessi: “È bello essere qui sta diventando un appuntamento di ogni anno. Una chiusura di un anno di formazione e l’inizio di un altro. È quello che stiamo facendo con i settori giovanili. Mentre venivo qui mi venne in mente giugno 2017 quando incontrai Lotito che mi disse: “Lei deve portare organizzazione, squadre competitive, e radicare i valori della Lazio nei nostri ragazzi e ragazze”. Col tempo ho capito che ero entrato a fare parte di una grande famiglia. Dopo quattro anni, abbiamo le squadre nazionali prime in classifica, 18 giocatori convocati in Nazionale. Un settore giovanile femminile che non esisteva e con tre giocatori in Nazionale".

AGGIORNAMENTO ORE 15:33 - Parla Vito Cozzoli, numero uno di Sport e Salute: "È un progetto bellissimo. Il futuro dei giovani è una priorità per chi come Lotito guida la Lazio e anche per Sport e Salute che ha come priorità la crescita dei giovani. Lo sport è una scuola di vita che deve essere completata con delle competenze. È meritevole ciò che ha fatto il presidente Lotito perché mette insieme la passione sportiva e quella dello studio".

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Parola a Nicola Paravati dell'Università telematica UNINETTUNO: "Ringrazio il presidente Lotito per aver avviato l'anno scorso questo bellissimo progetto. dovete essere contenti di partecipare a questo percorso. Oltre lo sport c'è bisogno di costruire la propria persona e la propria professione. La scelta universitaria forma la vostra persona. Tenete in considerazione le vostre scelte e non accantonate mai l'università".

AGGIORNAMENTO 15:20 - Inizia l'evento "Progetto Scuola di Formazione post carriera" allo Stadio Olimpico di Roma

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 - È quasi tutto pronto per l'inizio della conferenza. Oltre al presidente Lotito, al responsabile del settore giovanile Bianchessi, presenti tant giovani biancocelesti (dall'Under 15 all'Under 18) e anche la prima squadra e la primavera della Lazio Women.

Ennesima bella iniziativa promossa dalla Lazio che, per il secondo anno consecutivo, consegnerà allo Stadio Olimpico le borse di studio a copertura totale delle lauree triennali ai propri calciatori. Coinvolti i giocatori del settore giovanile (dall’Under 15 all’ Under 18) e le calciatrici della prima squadra femminile di Serie A e della Primavera. La cerimonia di consegna si terrà appunto all'Olimpico oggi alle 15:00 alla presenza non solo del presidente Lotito, ma anche del Sottosegretario di Stato al Ministro dell'Istruzione Rossano Sasso, al responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi, il numero uno di Sport e Salute Vito Cozzoli insieme a Maria Amata Garito (Rettore Università Telematica Internazionale Uninettuno) e Andrea Colafreschi (Vice Direttore Generale Banca del Fucino). Il progetto, supportato fortemente dal patron biancoceleste e in collaborazione con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, l’Università Marconi e con la Banca del Fucino, mira a "fornire ai giovani un futuro alternativo a quello dello sport, stimolarli allo studio, al rispetto della vita ed alla conoscenza in modo approfondito delle professioni che ruotano attorno al mondo del calcio: arbitri, allenatori, preparatori atletici, psicologi, marketing, fino alla gestione finanziaria utile per insegnare una sana ottimizzazione dei propri guadagni".

COMUNICATO UFFICIALE - Nella nota sul sito della società si legge: "I dati sulle analisi svolte dimostrano che dopo i campionati Primavera meno del 45% dei ragazzi riesce a diventare un calciatore professionista, dalla Serie A alla Lega Pro. È per questo che si vuole investire su quello che sarà il futuro dei giovani anche fuori dal campo al fine di attuare una sorta di prevenzione alle problematiche post carriera. Ogni gruppo squadra frequenterà ore di lezione con esame alla fine di ogni modulo a partire da settembre e fino a maggio di ogni anno calcistico. I corsi si terranno nel pomeriggio, i giovani saranno tolti dal campo per una/due volte al mese ed in sostituzione degli allenamenti seguiranno la formazione presso il C.S. DI FORMELLO oppure su piattaforma online. L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e l’Università Marconi offriranno ai giovani atleti anche un servizio di orientamento per scegliere la facoltà più idonea alle proprie attitudini ed ambizioni. Per i giovani meritevoli che supereranno gli esami con i voti più alti verrà rilasciata alla fine del percorso CATEGORIA U18 E PRIMA SQUADRA FEMMINILE SERIE A, una borsa di studio Universitaria di tre anni presso le seguenti: UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE TELEMATICA UNINETTUNO e l’UNIVERSITA’ MARCONI. Le borse di Studio saranno finanziate dalla Banca del Fucino, che delibererà la somma solo per iscrizione alla facoltà prescelta. Nessun contributo economico verrà erogato ai giovani ed alle famiglie se non per scopo di percorso formativo universitario. Il corso di formazione organizzato in collaborazione e patrocinato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC permetterà di ricevere a tutti i ragazzi il patentino di Allenatore di livello E Settore Giovanile, il percorso del patentino E rappresenta la base per la carriera di Allenatore UEFA Pro".