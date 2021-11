Lazio, Bianchessi: "Siete il futuro di questa squadra e del mondo che verrà"

Durante la bellissima iniziativa "Progetto Scuola di Formazione post carriera" è intervenuto anche il responsabile del settore giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi: “È bello essere qui sta diventando un appuntamento di ogni anno. Una chiusura di un anno di formazione e l’inizio di un altro. È quello che stiamo facendo con i settori giovanili. Mentre venivo qui mi venne in mente giugno 2017 quando incontrai Lotito che mi disse: “Lei deve portare organizzazione, squadre competitive, e radicare i valori della Lazio nei nostri ragazzi e ragazze”. Col tempo ho capito che ero entrato a fare parte di una grande famiglia. Dopo quattro anni, abbiamo le squadre nazionali prime in classifica, 18 giocatori convocati in Nazionale. Un settore giovanile femminile che non esisteva e con tre giocatori in nazionale. La cosa più importante sono i valori della maglia, l’orgoglio, essere combattenti nel rispetto delle regole. Il Presidente vi ha dato l’opportunità di conoscere all’interno del mondo del calcio altre opportunità per il vostro futuro. Voi siete il futuro, della Lazio e del mondo che verrà. Giocatevi bene questa opportunità. Il mondo del calcio non è solo il rettangolo con le due porte. Grazie a tutti voi e forza Lazio”.