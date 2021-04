Rocchi: "Introduzione del Var è stata geniale, ha dato serenità a tutti"

E' tornato a parlare l'ex arbitro Gianluca Rocchi, ora consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell'Udinese al termine di un incontro organizzato proprio dalla società friulana: "Ringrazio l’Udinese per aver organizzato questo appuntamento che per noi arbitri è fondamentale, perché ci serve il punto di vista delle società e dei giocatori. Gli arbitri sono un servizio per i calciatori ed è giusto che chi subisce le decisioni arbitrali dica quello che pensa. L’introduzione del Var è stata un’idea geniale perché ha cambiato in positivo la vita degli arbitri. Ha dato molta più serenità a tutti e ha creato un senso di giustizia profondo perché negli ultimi tre campionati non abbiamo avuto gol irregolari - parlo del fuorigioco - e questo è un risultato straordinario", queste le parole riportate da Tuttosport.

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe conferma la presenza. Leiva ok, Caicedo fermo

Francesca Manzini, niente nozze per la figlia dello storico team manager della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE