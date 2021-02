Rolando Bianchi: “Immobile e Belotti li vedo bene anche insieme ma...”

Immobile e Belotti, una poltrona per due all'Europeo. Saranno con molta probabilità Ciro e il Gallo di due centravanti di Mancini ai prossimi Europei con il centravanti biancoceleste che sembra leggermente in vantaggio visto tutto ciò che ha dimostrato negli ultimi anni. Rolando Bianchi, ex calciatore di Lazio e Torino, ha parlato proprio dei due centravanti ai microfoni di calciomercato.it: "Sono due giocatori diversi, io li vedrei bene anche insieme, ma nel modulo di Mancini ne potrà giocare solo uno. Dipenderà dal finale di stagione, ma speriamo che stiano bene entrambi per l’Europeo".