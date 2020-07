Roma, Bergonzi: "Fallo di mano di Mancini? Errore inconcepibile di Fabbri"

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato, ai microfoni di TMW Radio, il fallo di mano di Mancini in Roma-Parma di ieri sera. Sul risultato di 2-1 per i giallorossi, il difensore italiano commette un fallo di mano abbastanza evidente in area di rigore. L’arbitro Fabbri viene richiamato al VAR ma decide di non concedere il penalty agli emiliani. Questa l’opinione di Bergonzi:

"Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suo i colleghi, l'Aia e il designatore, è un errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. Credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo. Si sono visti errori da parte di tutti, con rigori dati con troppa facilità. Il regolamento sicuramente non aiuta. Ma non è un alibi. Manca attenzione e concentrazione da parte dei fischietti".

Malaga, Al Thani recrimina: "Le vendite di Jony e Horta avrebbero portato al club 17 milioni"

Lazio, Garlini: "Con il Lecce serviva dare di più. Attenzione al Sassuolo"

TORNA ALLA HOMEPAGE