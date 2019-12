Roma, c'è l'accordo per la cessione del club: manca solo l'ufficialità

Pallotta, adieu. Sembra tutto fatto, la Roma sta per cambiare (ancora una volta) proprietario. Si tenterà il sogno americano bis, la pt.2 di un'avventura - quella con James Pallotta - nella quale la società giallorossa non ha raccolto i frutti sperati. Dai trofei (0, zero) allo stadio di Tor di Valle, ancora di carta e non di cemento. Stando a quanto riportato da diversi giornalisti sponda Roma sui social, per la cessione del club mancherebbe solo di passare “alle cose formali”. Pallotta e l'imprenditore texano Dan Friedkin, infatti, avrebbero trovato l'accordo verbale per il passaggio delle quote maggioritarie della società. La cifra per l'acquisizione? Ben 550 milioni di euro (netti), ai quali si aggiungono i 271 milioni di debiti e i 150 milioni investiti pochi mesi fa per l'aumento di capitale. Nell'acquistare la Roma, Friedkin rileverà anche il progetto Tor di Valle per la costruzione del nuovo stadio dei giallorossi. Per l'ufficialità della cessione c'è chi parla di un paio di settimane, e chi di qualche ora. Si attendono novità.

