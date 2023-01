Roma, caso Zaniolo: la reazione degli Ultras Lazio - FOTO

Anche i tifosi biancocelesti si espongono nel caso che vede il calciatore della Roma al centro delle polemiche per il mancato...

Nicolò Zaniolo continua a essere un separato in casa per la roma. L'esterno, infatti, è finito al centro delle polemiche. Dopo l'esclusione contro lo Spezia, il calciatore spingeva per la cessione al Milan. I rossoneri, però, non hanno avvicinato le richieste dei giallorossi che così hanno chiuso l'affare con il Bournemouth. Il numero 22, però, non ha accettato l'offerta degli inglesi ed è finito al centro delle polemiche. Dopo le parole di Mourinho di ieri, nella notte è comparso uno striscione dei tifosi della Roma in cui gli viene dato del traditore. Sulla vicenda si sono schierati anche i tifosi della Lazio. Gli Ultras Lazio, infatti, hanno esposto uno striscione a Ponte Milvio alla vigilia del match con la Fiorentina. "Rispetto per Zaniolo" recitava la scritta. Ironia o solidarietà nei confronti del nemico dei nemici?