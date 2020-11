Roma, derubato Fonseca: furto da 100mila euro nella sua villa

Dopo Correa, derubato qualche giorno fa, è toccato anche a Paulo Fonseca. Dei ladri sono entrati infatti nella sua villa sita in via della Nocetta a Monteverde mentre era a Trigoria a dirigere l'allenamento della sua squadra. Secondo Il Messaggero, al tecnico della Roma sarebbero stati portati via 3 orologi dal valore complessivo di 100 mila euro, un'operazione messa a segno da dei professionisti visto che non hanno lasciato alcuna traccia.

