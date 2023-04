Roma, Di Francesco: "Esonerato per colpa del derby perso con la Lazio"

Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma nel lontano 2017-209, ha concesso una lunghissima intervista ad As, in cui ha parlato anche del derby della Capitale. Questo il suo commento: "È qualcosa di unico, bisogna viverlo per capirlo. Sono stato fortunato a vincerne uno e la sconfitta nell'ultimo, insieme all'eliminazione con il Porto, ha portato al mio esonero. È stato un momento difficile: ho litigato con qualche giocatore, non dico con chi, in maniera dura. Moralmente non mi ha aiutato, non mi piaceva quello che stava succedendo".