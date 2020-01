Roma, Diawara finisce ko. Fonseca: "Sono molto preoccupato per il derby"

Sconfitta ed eliminata. La Roma torna da Torino con tre gol subiti e un derby da preparare. All'elenco degli indisponibili in casa giallorossa rischia di aggiungersi anche Diawara. Il centrocampista ha lasciato il campo per infortunio: trauma al ginocchio. Al termine del match Fonseca, ai microfoni di RaiSport ha dichiarato: “Sono molto preoccupato. Vediamo come sta, abbiamo pochi giocatori in questo momento. Speriamo che non sia niente di grave, che possa giocare il derby. Ma abbiamo questi calciatori, ce la dovremo cavare con loro. Dobbiamo pensare alla partita con fiducia, la mia principale preoccupazione è quella di recuperare più giocatori possibili per giocarci questa gara difficile”. Il tecnico giallorosso ha poi spiegato le differenze tra la gara contro la Juventus e la stracittadina: “Sono due partite diverse, la Lazio non gioca come i bianconeri, dobbiamo lavorare nella fase di non possesso quando perdiamo il pallone. Abbiamo preso due gol in contropiedei. Mercato? Speriamo di prendere uno o due giocatori perché ne abbiamo bisogno”.