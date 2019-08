Roma, domani la ripresa in vista della Lazio: tre calciatori da valutare

Lunedì libero per la Roma di Paulo Fonseca dopo il 3-3 all'Olimpico contro il Genoa. Il mister portoghese ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi martedì mattina a Trigoria in vista del derby con la Lazio in programma domenica alle 18. Da valutare ci sono le condizioni di Diego Perotti e Leonardo Spinazzola. I due calciatori si sono fermati in allenamento durante la scorsa settimana e hanno saltato l'esordio in campionato con i liguri. Il problema al bicipite femorale accusato dal terzino e il ko muscolare che ha fermato l'argentino saranno valutati nei prossimi giorni. A loro potrebbe però aggiungersi a sorpresa anche Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, impiegato per 90 minuti contro i rossoblù, ha lasciato l'Olimpico con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Anche le sue condizioni andranno analizzate con cura in settimana, ma la fasciatura potrebbe essere stata applicata solo per motivi precauzionali. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

LAZIO - ROMA, E' CACCIA AL BIGLIETTO

LAZIO, IL PIANO DI LAVORO IN VISTA DEL DERBY

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE