Lazio - Roma, è caccia al biglietto: Nord e Distinti vicini al sold out

RASSEGNA STAMPA - Sono quasi 35 mila gli spettatori certi di un posto per il derby. Il calendario ha giocato un brutto scherzo ai tifosi di Lazio e Roma che entrano in clima stracittadina in piena estate, magari nel bel mezzo delle vacanze. Nonostante questo i tifosi biancocelesti hanno già risposto presente e così, ai 19300 abbonati, si sono aggiunti più di 7mila biglietti venduti in 48 ore. Più tiepida la risposta dei giallorossi con meno di 7mila abbonati su circa 20mila che hanno esercitato la fase di prelazione terminata ieri. Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, sono rimasti pochissimi posti in Curva Nord e qualche tagliando in più nei Distinti. C'è ancora disponibilità in Tribuna Tevere. Manca una settimana e, soprattutto dopo la brillante prestazione dei ragazzi di Inzaghi contro la Sampdoria, non è da escludere che i posti rimasti non vadano sold out nei prossimi giorni. La settimana del derby è ufficialmente iniziata.

