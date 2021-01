Roma, due componenti dello staff positivi al Covid: squadra in bolla

Nel giorno della sfida contro lo Spezia, in casa Roma sarebbero state riscontrate due positività al Covid-19. Non si tratta di giocatori ma, riporta Sky Sport, di componenti dello staff del club giallorosso. Le due persone, con Coronavirus rilevato negli ultimi tamponi effettuati, sono state poste immediatamente in isolamento. Il resto della squadra è entrata in bolla, in attesa dell'esito dei nuovi test.

Sassuolo, M. Lopez avverte la Lazio: "Siamo forti, qui giocatori di qualità"

Lazio, Calisti: "Muriqi va aspettato, non è quello di oggi. Mercato? Rugani un ottimo profilo"

TORNA ALLA HOMEPAGE