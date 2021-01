Lazio, Calisti: "Muriqi va aspettato, non è quello di oggi. Mercato? Rugani un ottimo profilo"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha parlato della Lazio e del momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi che, dopo la vittoria col Parma, si appresta a sfidare il Sassuolo. L'ex difensore, prima di tutto, ha detto la sua su Muriqi: "Noi ci aspettiamo molto ma molto di più da un giocatore costato 20 milioni, però credo che debba fare molto di più. Qualche segnale l'ha dato, il gol è bello. Ha preso anche il palo. Ha avuto dei problemi fisici, ha avuto il Covid. Per caratteristiche avrà bisogno di un po' di tempo in più per entrare in condizione. Aspettiamo ancora per giudicarlo in maniera definitiva. Sicuramente non è questo Muriqi, e non è neanche un fuoriclasse. Il Parma aveva tante riserve, ma anche noi. Alcuni li ho visti col freno a mano tirato, un po' in gestione".

LAZIO - PARMA - "Akpa Akpro per me è stato il migliore in campo. Inzaghi sa che di questo calciatore ci può fidare. Andreas Pereira ha fatto il suo, forse ha un po' cercato di strafare. È un giocatore che ha qualità, si poteva tenere in campo fino alla fine. Le cose più semplici spesso sono le migliori, ma lui ha tanta voglia di fare. L'importante comunque era passare il turno, dà morale, da forza. Il ritorno di Lulic è stata la ciliegina sulla torta, bisognerà vedere come la caviglia risponderà alle sollecitazioni. Una cosa è in allenamento, un'altra nel corso della partita. Brutte tegole quelle di Luis Alberto e Luiz Felipe. Con tante infiltrazioni non ci si rende conto del problema, forse hanno un po' esagerato. Speriamo rientrino in fretta e che, intanto, quelli che giocano al loro posto facciano il loro".

MERCATO - "Maksimovic ha l'età giusta per venire alla Lazio, e lo stesso Rugani. Con la Lazio potrebbe avere l'opportunità di rilanciarsi, essere un po' il nostro difensore del futuro, è ancora giovane. Sarebbe un ottimo profilo. A volte ha giocato con la difesa a tre e ha fatto anche bene. Un difensore comunque va preso, che ci dia una mano. Luiz Felipe lo perderemo per almeno due mesi".

LAZIO - SASSUOLO - "Non è semplice, anche se il Sassuolo non viene da un momento semplice. L'assenza di Berardi per noi è un vantaggio, anche a noi mancherà il faro che è un po' Luis Alberto. Dobbiamo cercare di vincerla anche grazie all'entusiasmo e alla voglia di coloro che giocheranno al posto degli assenti. Credo che la Lazio sia comunque più forte del Sasssuolo, ma non sarà un match facile. In grande emergenza contro un Parma rimaneggiato, Armini avrebbe potuto giocare tranquillamente, non credo che lui al posto di Parolo avrebbe creato dei danni. Questo non mi è piaciuto".

Lazio - Sassuolo, Inzaghi contro De Zerbi: i precedenti tra i due allenatori

Gomez - Siviglia, i contatti proseguono e Monchi conferma. Il 'Papu': "Il meglio sta per venire"

TORNA ALLA HOMEPAGE