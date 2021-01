Gomez - Siviglia, i contatti proseguono e Monchi conferma. Il 'Papu': "Il meglio sta per venire"

Proseguono i contatti tra Atalanta e Siviglia per il Papu Gomez. Addirittura, secondo Gianluca Di Marzio, l'operazione potrebbe chiudersi anche in queste ore. I contatti tra Monchi e Luca Percassi sarebbero continui dopo i primi approcci dei giorni scorsi. In questo momento le due parti starebbero limando le ultime distanze economiche per giungere alla conclusione dell'operazione: l'offerta del club spagnolo sarebbe di 5/6 milioni più 1/2 di bonus. Intanto il ds andaluso prende tempo e, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, chiarisce: "Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molta strada da fare”. L'ultimo indizio arriva dallo stesso attaccante che, su Instagram, ha condiviso il messaggio della moglie scritto su un post-it: "Il meglio sta per venire". Che questo "meglio" sia il Siviglia?

