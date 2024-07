Roma, Dybala rivela: "Quella sconfitta mi ha distrutto. Ero a pezzi e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala è stato il primo ospite del podcast 'A Donde Vamos Cuando Soñamos' condotta dalla fidanzata, che a breve diventerà sua moglie, Oriana Sabatini. Nel corso della chiacchierata, l'attaccante della Roma ha ricordato un momento critico della sua carriera legato alla sconfitta in finale col Siviglia. "Dopo il Mondiale con l'Argentina, avevo un'altra finale molto importante da giocare con la Roma - ha spiegato - L'abbiamo persa e questa cosa mi ha distrutto emotivamente. Ero completamente a pezzi. Non ce la facevo. Quella sconfitta mi ha colpito molto duramente. Per noi, in quel momento, sarebbe stato qualcosa di storico come vincere la Coppa del Mondo".

