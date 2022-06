Roma, ecco il compleanno del club. Ma la data resta un mistero…

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono appena finiti i festeggiamenti per la vittoria della Conference League e già nella Capitale, sponda Roma, c'è chi brinda di nuovo (seppur in pochi). Sulle pagine social della Serie A infatti la Lega ha voluto augurare buon compleanno alla società giallorossa con tanto di didascalia “Pura passione, leggende indimenticabili e meravigliosi tifosi”. Immediati i commenti dei supporters giallorossi sotto al post, complice anche il fatto che sulla pagina della Roma invece tutto taccia, con nessun post di auguri ancora pubblicato. C’è chi commenta con un sonoro “Non è oggi”, chi chiede che il post venga rimosso per aver sbagliato data della fondazione e chi ribadisce che in effetti la A.S. Roma sia nata il 22 luglio del 1927. A supporto di questa ipotesi ci sarebbero infatti alcune dichiarazioni dell’ex presidente giallorosso Dino Viola, il quale durante i suoi anni alla guida della società aveva ammesso: “Ogni 22 luglio una lacrima scende sul mio volto e alimenta una passione. Quella data è la nostra storia”.