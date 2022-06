Roma, Eichberg: "Con la Lazio siamo la Capitale dello sport europeo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Domani al Palazzo delle Federazioni Sportive andrà in scena l'Assemblea dell'Associazione delle Polisportive Europee. A partecipare tanti club arrivati da ogni parte del continente. Roma così sarà la Capitale dello sport d'Europa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà una grande occasione per confrontarsi sulle tematiche più rilevanti del mondo dello sport. Non solo, perché tutto questo sarà un atto pregevole per la Lazio visto che il numero uno dell'Emca è il vice-presidente della polisportiva biancoceleste e della Fondazione SS Lazio 1900 Federico Eichberg: «Le principali polisportive dei Paesi europei hanno deciso anni fa di dare vita a un'associazione, i cui membri hanno scelto di dare la presidenza alla Lazio e nel caso specifico al sottoscritto. Quindi terremo l'assemblea a Roma e in un certo senso saremo la Capitale dello sport europeo in quel momento, in quanto ci saranno i club più rappresentativi delle rispettive realtà nazionali».

PROGETTO 'WIN' - «Come ho anticipato l'equità di genere è uno dei temi che intendiamo trattare. E la Lazio da anni è un'anticipatrice di iniziative che siano basate su questo tema. Già a inizio Novecento il club affidava le sue redini a donne del calibro di Mafalda di Savoia, di Grazia Deledda, di Giulia Oddone. E vogliamo muoverci in questa linea ancora adesso, prevedendo un progetto che proprio oggi porterà per la prima volta un equipaggio da 8con femminile a cimentarsi in questa disciplina che era prettamente maschile. La Lazio d'altronde ha già portato in Italia il rugby, il triathlon, l'hockey su prato. Per noi è una sorta di tradizione».