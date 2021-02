Roma, ennesimo capitolo della soap opera: Dzeko torna in gruppo

Colpo di scena in casa Roma, o forse no. L'inizio del mese porta con se molte novità a Trigoria e la prima è il ritorno in gruppo di Edin Dzeko. Il bosniaco non si allenava con la squadra da dopo la rovinosa sconfitta, sul campo e a tavolino, di Coppa Italia contro lo Spezia seguita da una lite nello spogliatoio con un membro dello staff. I rapporti tra l'attaccante e il tecnico Fonseca non sono idilliaci da tempo e da tempo la Roma cerca di piazzarlo sul mercato senza riuscirci. La scorsa estate era a un passo dalla Juventus, a gennaio dall'Inter ma alla fine vuoi per l'alto ingaggio, vuoi per i tempi di crisi del Covid alla fine l'ex capitano, sì perché la fascia gli è stata tolta, è rimasto nella Capitale. Che fare quindi? Continuare questo braccio di ferro oppure perdonare il figliol prodigo? In casa giallorossa si è spinto per la seconda opzione anche per accontentare i tifosi che proprio ieri hanno esposto uno striscione fuori dallo stadio Olimpico. Dzeko quindi tornerà in campo, la finta pace è stata accordata, almeno fino al termine della stagione nella speranza che su questa telenovela (forse più mediatica che reale) sia finalmente calato il sipario finale.

