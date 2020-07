Roma - Fiorentina, Cesari: "Gravissimo errore di Chiffi, la gara può essere invalidata"

Grandi polemiche si sono sollevate ieri durante Roma - Fiorentina, a causa del secondo rigore concesso ai giallorossi. Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha commentato l'episodio a Pressing su Italia 1: "Dzeko è ampiamente in caduta, ma quello che fa più arrabbiare è il tocco a inizio azione dell'arbitro, che non ha fermato il gioco. E invece doveva essere interrotto, con la palla alla Roma proprietaria in quel momento del pallone. E' un gravissimo errore tecnico, con Chiffi che non ha esercitato un suo dovere. La regola 9 del regolamento del gioco del calcio è molto precisa. Invalidare la partita? Se c'è un reclamo nelle 24 ore successive al termine della gara, il giudice sportivo non potrà fare altro che accettarlo. E potrebbe ance decidere di farlo d'ufficio."

Fiorentina, Commisso infuriato: "Brutta figura per il calcio italiano"

Roma, caos dirigenza: anche De Sanctis pensa alle dimissioni

TORNA ALLA HOME PAGE