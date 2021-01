Roma, Fonseca attonito: "Sostituzioni? Se c'è un problema..."

Attonito, senza parole. Paulo Fonseca si trova di fronte a una notte scioccante. La Roma perde 2-4 contro lo Spezia e viene eliminata dalla Coppa Italia, ma lo sarebbe stata comunque a causa di un clamoroso errore nella gestione delle sostituzioni: cinque consentite, sei effettuate. Fonseca così alla Rai: "Come spiega l’errore nei supplementare? Se c’è un problema lo discuteremo all’interno", glissa il tecnico. Poi aggiunge: "Abbiamo avuto un inizio di partita difficile, poi la squadra ha reagito creando occasioni per ribaltare il risultato. Abbiamo sbagliato tanti gol e con due giocatori in meno è stato duro. Volevamo andare più avanti in coppa, non posso dire nulla sull’atteggiamento dei ragazzi. Pensiamo alla prossima partita". Poi sulla mentalità dice: "Esiste un problema di mentalità che la squadra ha avuto nelle gare contro Atalanta, Napoli e Lazio. Il gruppo non ha avuto la forza mentale per cambiare le cose, oggi però i ragazzi hanno dimostrato la voglia di reagire. Siamo in un momento difficile, ma quello che abbiamo creato nei novanta minuti era sufficiente per vincere". Non è bastato. Non sarebbe bastato comunque.