Roma, Fonseca: "Derby? Ora c'è l'Inter, poi penseremo alla Lazio"

Lazio concentrata sulla partita con il Parma, poi la testa dovrà essere tutta per il derby con la Roma. Una partita di fondamentale importanza, questa non è una notizia. L'allenatore dei giallorossi, Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, ha però allontanato l'impegno della stracittadina: "Per noi è importante la partita di domani, vogliamo giocare per vincere. Poi pensiamo alla Lazio. Non è giusto pensare di più in questo momento".