Roma, Fonseca e la possibilità Fiorentina: "Non posso parlare..."

La stagione della Roma termina con due certezze, ossia il piazzamento in Conference League e l'addio di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha commentato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Fiorentina, meta caldeggiata anche per Simone Inzaghi in caso di mancata permanenza alla Lazio: "Se resto in Italia? Ci sono possibilità di andare via o restare, vedremo cosa succede la prossima settimana. Se ho sentito Commisso? Non posso dire niente in questo momento...(ride, ndr)".