Roma, Fonseca: "Lazio? Conta solo ciò che facciamo noi, voglio vincere"

C'è aria di derby, Roma freme. Probabilmente la partita d'andata arrivata troppo presto, a bruciapelo, risultando strana. Per svolgimento e risultato, Lazio e Roma oggi sono due squadre completamente diverse. Che si rincontreranno a un girone di distanza ognuna con le proprie certezze e ambizioni. E Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, non ha grande cura del momento della squadra di Inzaghi. Per lui tutto dipende dalla Roma. Ecco uno stralcio della sua intervista alla Rai: "Vorrei che la mia Roma assomigliasse a un Mustang, un cavallo coraggioso. Non mi è piaciuto il primo derby, specialmente per l’atteggiamento. Abbiamo giocato senza grande ambizione e questo non va bene. Spero di vedere altro domani. E ovviamente di portare a casa un buon risultato: se vinceremo sarò soddisfatto, altrimenti no. Ogni giorno, anche ieri, i tifosi mi fermano per strada per chiedermi di vincere questa partita. So quanto sia speciale il derby per i romanisti e voglio regalare loro una gioia. La Lazio viene da un filotto di vittorie consecutive e ha dimostrato di essere una grande squadra, ma per me conta soprattutto ciò che sapremo fare noi".

