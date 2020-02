Roma, Fonseca: "Senza Champions non sarebbe un fallimento. La Lazio..."

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce. Alla domanda se fosse fallimentare mancare la qualificazione alla prossima Champions League il tecnico giallorosso ha risposto: "Questa è una domanda alla quale seguirebbe una lunga risposta. Ma non sarebbe un fallimento. Questo è un anno zero per la Roma, dove abbiamo cambiato tutto. Mi ricordo che quando Klopp è arrivato al Liverppol, al primo anno è arrivato ottavo. La Lazio adesso è seconda ma sono anni che è allenata da Inzaghi, così come Gasperini con l'Atalanta. Non sarebbe un fallimento non andare in Champions. Ma io sono una persona positiva e penso di poter raggiungere l'obiettivo".

