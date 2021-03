Roma - Genoa, Dzeko esulta in tribuna: ma dove è finita la mascherina? - FOTO

Minuto 24 di Roma - Genoa, al gol di Mancini scatta l'esultanza giallorossa. Non solo in panchina, ma anche sugli spalti. In tribuna autorità è presente l'infortunato Dzeko, che segue la gara accanto ad alcuni compagni di squadra (tra cui Mkhitaryan). L'attaccante bosniaco ride, scherza e parla liberamente. Peccato che manchi qualcosa: che fine ha fatto la sua mascherina? Nonostante il momento delicato e i tanti casi di covid che stanno colpendo diversi club di Serie A, il calciatore è sprovvisto di protezione. Eppure sembra che nessuno se ne sia accorto.