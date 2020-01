Roma - Juve, Rizzitelli: "Cuadrado andava espulso! Episodio decisivo per la Lazio"

La Juventus espugna l'Olimpico e batte per 2-1 la Roma. Un match brutto quello di domenica sera tra due squadre che hanno sbagliato tantissimo e che hanno rischiato più volte di complicarsi la vita da sole. Al centro delle polemiche è finito anche l'arbitro Guida accusato da entrambe. I bianconeri invocano il rosso per Veretout in occasione del rigore su Dybala. Il direttore di gara ha giudicato il fallo del francese come un tentativo di giocare il pallone, sorvolando sulla continuativa e perpetua trattenuta precedente. Un'occasione da arancione giudicata invece da giallo. I padroni di casa si lamentano per il mancato rosso per somma di ammonizioni di Cuadrado che, già ammonito, ha interrotto un'azione colpendo il pallone con il braccio volontariamente. Tra i più arrabbiati c'è Ruggiero Rizzitelli. L'ex attaccante, attuale commentatore per Roma Tv, ha parlato dell'episodio e, clamorosamente, ha detto che a essere avvantaggiata è la Lazio. Ecco le sue parole: "Se dici queste cose sembra sembra che ti attacchi a degli alibi. Questo è un regolamento. Perché Matuidi non deve uscire dal campo e Mancini sì? Perché questo è un fallo volontario, l'arbitro l'ha visto, l'ha fischiato e non l'ha ammonito? E' un regolamento o no? Anche se fosse stata la prima ammonizione, andava ammonito. Un episodio del genere cambia la stagione alla Lazio, non dimentichiamolo". Nel ragionamento maccheronico di Rizzitelli, la superiorità numerica avrebbe potuto aiutare la Roma almeno a pareggiare avvicinando i biancocelesti invece di perdere terreno nella lotta al terzo posto. Insomma un discorso lungo e forse inopportuno vista anche la decisione di Guida su Veretout, ma dalle parti di Tigoria ci sono abituati.

