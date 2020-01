Lazio, Immobile da sogno al giro di boa: nessuno come lui nel girone d'andata

Sta diventando quasi stucchevole la quantità di record che la Lazio di Inzaghi continua a infrangere in questa stagione. Troppi per tenerli tutti a mente, specie se si considera il vero uomo dei record di questa rosa: Ciro Immobile, che segna con una costanza e una facilità disarmanti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, nessuno era mai arrivato al termine del girone d'andata con tante marcature all'attivo nell'era moderna: 20 gol dopo 19 giornate, classifica marcatori dominata e anche un match da recuperare contro l'Hellas Verona, che potenzialmente potrebbe portare la statistica ancora più in alto. Negli anni passati chi più si è avvicinato all'Immobile versione 2020 sono stati Higuain nella stagione 2015/2016 e Toni dieci anni prima, entrambi fermatisi a quota 18 reti. Icardi è arrivato a 17 gol nel 2017/2018, Ronaldo lo scorso anno ha effettuato il giro di boa con 14 marcature. Anche andando indietro con le stagioni, nessuno riesce a tenere il ritmo del Ciro biancoceleste: bisogna tornare alla stagione 1958/1959, quando Angelillo segnò 20 gol nelle prime 18 partite di Serie A. Un'andatura che, se dovesse essere mantenuta, potrebbe mettere in pericolo anche il record di 36 gol in una stagione della massima divisione italiana stabilito da Higuain quattro anni fa.

SENSINI: "LA LAZIO TI ENTRA NEL CUORE"

IL COMUNICATO DELLA NORD SULLA COREOGRAFIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE