Roma, Karsdorp salta la Lazio ma Matic vuole esserci: i dubbi di Mourinho

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È costata il derby a Karsdorp la brutta spallata ricevuta a San Sebastian: l'olandese dev'essere operato per la riduzione della frattura e dunque non potrà essere disponibile per la partita contro la Lazio. L'allenatore spera, piuttosto, di recuperare Matic, alle prese con l'influenza. La squadra è rientrata all'ora di pranzo dalla Spagna e si è allenata a Trigoria, il servo non c'era. Potrebbe allenarsi almeno in parte oggi, prima dell'inizio del ritiro. Certamente sarà convocato, poi si valuterà se e quanto impiegarlo. In caso di forfait, toccherebbe a Wijnaldum. E per lui sarebbe la terza partita intera in otto giorni.

Per il resto, riporta la rassegna stampa di Radiosei, spazio alla difesa titolare. Il dubbio può essere sull'esterno sinistro dove Spinazzola, colpito duro nella sfida contro la Real Sociedad, potrebbe lasciar spazio a El Shaarawy. Il ballottaggio è aperto. Davanti, invece, Abraham dovrebbe partire titolare, accompagnato da Pellegrini e Dybala anche se Solbakken ha recuperato dall'infortunio muscolare a andrà in panchina.

TORNA ALLA HOMEPAGE