Roma, l’audio rubato a Di Canio: “Mourinho? Il peggio che c’è...”

L'annuncio di José Mourinho ha certamente dato un bello scossone al mondo del calcio mandando in visibilio i tifosi giallorossi euforici per l'arrivo dello Special One dopo un'altra stagione disastrosa. Tra i tanti personaggi di spicco che si sono espressi in modo favorevole c'è anche chi non è troppo convinto. In un'audio rubato e caricato su Youtube Paolo Di Canio si esprime in maniera molto negativa sull'operazione. Le parole sono forti ma la conversazione era privata ed è stata resa pubblica senza che il diretto interessato ne fosse a conoscenza. Queste le sue parole: "Avete preso il peggio che c'è in questo momento, capisco che serviva un nome ma è come quando prendete un giocatore che è finito, Mourinho è andato a cercare una panchina con i soldi, terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità di carattere e lui prima era forte in quello. Adesso è stato cacciato dal Tottenham per i risultati e per l'incapacità di portare la squadra ad un altro livello dopo due anni e con tutto quello che hanno speso. Poi per l'ambiente Roma andrà bene ma voi vi aspettate chissà che cosa ma vi dico che avete preso il peggio del peggio. Non fa neanche calcio, fa l'anti calcio, vi divertirete in qualche conferenza stampa perché fa polemica fa casino, vi fa il teatrino, ma lo dico: per ricostruire è il peggio che ci poteva essere. Lo dico perché era il mio preferito, più di Guardiola sette anni fa".

