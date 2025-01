Roma - Lazio, Boniek incredibile: post senza senso e attacco a Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di NewsPix/Image Sport

La Lazio perde il derby contro la Roma più brava nell'impostare la gara per le proprie caratteristiche. Giallorossi che hanno dimostrato di non saper vincere, ma al peggio non c'è mai fine. Sì perché il fondo odierno lo tocca Zibi Boniek. L'ex calciatore della Roma ha twittato su X un post che recita: "Lazio gioca bene, ma Sir Claudio impostato la squadra alla grande. Pressing basso, contropiede e 2-0 alla fine. Grande spettacolo.. Bellissimo il gol del Capitano. Si va avanti". Non contento, il polacco ha aggiunto una foto di lui calciatore insieme a Baroni con la maglia della Roma con la scritta Daje Barò. Nulla di male se non fosse che Boniek è vicepresidente della UEFA. Schierarsi così è una cosa di pessimo e cattivo gusto, ma del resto in casa giallorossa sono abituati così. Chissà cosa dirà la UEFA di questo comportamento.