Roma - Lazio, Casale senza mezze misure: "I derby non si giocano..." - FOTO

Primo derby della Capitale per Nicolò Casale, schierato titolare da Maurizio Sarri, in coppia con Romagnoli. L'ex difensore del Verona ha festeggiato coi compagni una volta giunto il triplice fischio, per poi proseguire sui social. Condivisi alcuni scatti del match, ha poi aggiunto un breve messaggio che la dice lunga sulla sua determinazione: "I derby non si giocano, si vincono".

