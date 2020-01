Roma - Lazio, giallorossi in campo: scarico post Juve e dubbi per Fonseca

ROMA - LAZIO, ALLENAMENTO GIALLOROSSO - Primo allenamento della Roma in vista del derby con la Lazio dopo il ko incassato all'Allianz Stadium contro la Juventus in Coppa Italia. Fonseca prepara la stracittadina con qualche problema e dubbio di formazione: oltre agli infortunati Zaniolo, Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Mirante, Perotti e Diawara (ultimo a finire ai box per la rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro), per i quali prosegue il protocollo riabilitativo, il tecnico giallorosso dovrà sciogliere alcuni ballottaggi. Florenzi si gioca una maglia con Spinazzola e Kluivert. Oggi in campo la Roma ha effettuato una seduta di scarico in palestra per i calciatori impiegati a Torino con la Juve, per il resto del gruppo lavoro normale.

FORMELLO - Lazio, Luis Alberto e Correa ok! Strakosha a riposo

Roma - Lazio, probabili formazioni

Torna alla home page