Roma - Lazio, l'amarezza dei tifosi si riversa sui social: "Senza cattiveria non si vince!"

Le sconfitte fanno male. Ma diventano insopportabili quando arrivano nel derby, indubbiamente tra le partite più sentite della stagione. La Lazio, aggrappata a minime speranze di centrare il quarto posto, perde contro la Roma e dice addio alla possibilità di rigiocare la Champions nella prossima stagione. All'amarezza dei protagonisti in campo, espressa anche nelle interviste post-partita, ha fatto seguito quella dei tifosi, riversata sui social. Il post del club, condiviso sui propri profili ufficiali al triplice fischio, è stato letteralmente invaso da commenti.

TUTTI SUL BANCO DEGLI IMPUTATI - "Senza cattiveria non si vince, neanche con tutta la qualità del mondo", scrive un utente. "Non siete degni", ma anche "Facciamo resuscitare i morti": le parole dei biancocelesti sono di feroce critica. C'è chi se la prende con Inzaghi, e auspica che il tecnico cambi aria. Altri danno la "colpa" al valore dei panchinari: "Quando hai Muriqi, Akpa Akpro, Fares & co. c'è poco da fare". Per alcuni, infine, ha pesato al contrario il rendimento sottotono dei titolarissimi: "Lazzari, Marusic, Acerbi, questa è tutta vostra. Un derby si perde ma si gioca con onore". Tutti finiscono sul banco degli imputati. Un'altra gara, un'altra Lazio, un altro atteggiamento. I tifosi, da una gara potenzialmente decisiva per le sorti della squadra, si attendevano tutt'altra prova.

