Roma - Lazio, Luis Alberto furioso per il cambio: cosa è successo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non è una buona serata per Luis Alberto. Il centrocampista è partito titolare questa stera ma al 71' si è dovuto fermare per un problema al ginocchio. A seguito di un contrasto aereo, lo spagnolo sembra aver messo male la gamba che ha subìto una semi rotazione. Il calciatore si è immediatamente accasciato a terra lamentando un forte dolore. Uscito a bordo campo, ha cercato di capire l'entità dell'infortunio ma nel giro di pochi secondi Maurizio Sarri ha deciso di sostituirlo, inserendo al suo posto Basic. Immediata la reazione furiosa del Mago, il quale ha urlato e sbracciato visibilmente contrariato.