Roma - Lazio, Mihajlovic: "Speriamo vincano i biancocelesti..."

La settimana del derby, nella Capitale la tensione per la stracittadina sale di ora in ora. Una sfida sempre sentitissima e che non può non catturare l'attenzione di chi quelle due maglie le ha vestite. Come Sinisa Mihajlovic che, dopo l'impegno del suo Bologna a Firenze sabato, difficilmente si perderà la gara in programma domenica all'Olimpico. E sebbene il serbo esordì in Serie A coi giallorossi, è ai biancocelesti che in sei anni di gol e coppe alzate al cielo è ovviamente rimasto più legato. “Chi spero che vinca? Sono tifoso laziale...", la sua risposta in un'intervista a 'Il Resto del Carlino'. Inzaghi potrà contare sul sostegno del suo ex compagno di squadra.

