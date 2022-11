Roma - Lazio, Mourinho: "Li conosciamo bene. Prima del derby..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pochi minuti ancora al fischio di inizio del primo derby stagionale. Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma Jose Mourinho ha espresso le sue sensazioni prima della gara soffermandosi in primis sulla Lazio: "Cosa si fa prima del derby? Riposare. Dormire e riposare. La Lazio? Ci conosciamo bene entrambi, penso che sia una squadra difficile da affrontare, una buona squadra con un bravo allenatore, con una struttura alle spalle e giocatori di esperienza, veloci davanti che sanno creare situazioni di pericolo. Il derby è sempre il derby, ma loro sono una buona squadra". Poi su la scelta di Camara dal primo minuto: "Il posto non è di Matic, sono giocatori diversi, lui ha più intensità, penso possa avere una buona combinazione con Cristante che in queste ultime partite ha giocato meno e arriva a questo derby in buona condizione. Penso possano far bene. Abraham? Sta bene, quando si vincono le ultime partite si è felici".