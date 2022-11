Roma - Lazio, Pedro a caccia della storia: vuole il bis nel derby!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non ha bisogno di presentazione ne come giocatore, ne in questa partita, d'altronde entrambe le tifoserie lo conoscono benissimo: Pedro Rodriguez Ledesma. La leggenda spagnola oggi tornerà in campo da titolare nel derby e, dopo aver già punito le due squadre in due stracittadine consecutive, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi cerca il bis in maglia biancoceleste. Passato la scorsa estate da una parte all'altra di Roma, oggi Pedro è al servizio di un allenatore che ai tempi del Chelsea lo ha conquistato, che lo stima e lo considera elemento indispensabile della rosa, Maurizio Sarri. Dall'altra parte, invece, ad attenderlo ci sarà José Mourinho che, al momento del suo arrivo in giallorosso, decise di metterlo fuori rosa e favorire la sua cessione alla Lazio. Oggi i biancocelesti ringraziano, grazie alla scelta del portoghese sono riusciti a ottenere un rinforzo eccellente, un giocatore che ha fatto la storia e che ha ancora fame di scriverla, motivo per cui questa sera farà di tutto per riprovare le emozioni vissute un anno fa con l'obiettivo di riscrivere la storia dei derby.