Roma - Lazio, Under 16: incredibile svista arbitrale beffa i biancocelesti - VIDEO

Non c'è Var, tanto meno la goal line technology nel campionato Allievi Nazionali Under 16. Se ci fosse stato la Lazio di Alboni non avrebbe subito l'ingiustizia di vedersi non convalidare un gol regolare. Nel pomeriggio allo stadio Di Bartolomei è infatti andato in scena il derby tra Roma e Lazio, gara d'andata, che ha visto trionfare i giallorossi grazie alla rete di Litti. Peccato che la rete, bellissima, segnata dal biancoceleste Cuzzarella non sia stata convalidata dal direttore di gara nonostante si veda a occhio nudo come il pallone sia prima entrato in porta e poi uscito. Insomma una beffa per la Lazio che però la prossima settimana avrà la possibilità di rifarsi nella gara di ritorno in programma domenica prossima.

