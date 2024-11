Roma, like di Totti allo sfogo della Sensi: "Vedere la Roma così..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Giornata bollente per la Roma e i suoi tifosi. Il giorno la sconfitta contro il Bologna, l'ennesima, vede i giallorossi orfani del proprio allenatore Ivan Juric e ora sono alla ricerca del suo sostituto. Tanti i nomi in ballo, ma è ancora tempo di dissenso. Tra i tanti sfoghi, ha fatto rumore quello di Rosella Sensi, ex presidente della Roma. Sui propri social l'attuale sindaca di Visso ha commentato il momento della Roma con amarezza, trovando il supporto di Francesco Totti che, tramite un like, si aggiunge alla protesta dell'intero popolo giallorosso. Ecco di seguito il testo del post della Sensi: "Vedere ancora una volta perdere la mia amata Roma mi fa impazzire. E mi fa riflettere allo stesso tempo. Non capisco molte cose e penso che sia il momento che la proprietà ci indichi la strada che ha intenzione di seguire e il futuro che ci aspetta per il dopo Juric. Molti mi chiedono cosa farei io in questo momento. Non è facile, ve lo assicuro. In passato abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo sempre rimasti rispettosi dei tifosi della Roma, come è stata e sono sicura lo sarà anche la famiglia Friedkin. Mi auguro che il futuro possa essere migliore e che da domani cominci un nuovo percorso fatto di gioie e vittorie".