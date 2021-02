Roma - Milan, i giallorossi non ci stanno: il tweet polemico del club - FOTO

La Roma esce sconfitta per mano del Milan di Pioli che grazie alle reti di Kessié e Rebic conquista tre punti che rilanciano i rossoneri in campionato. I giallorossi tuttavia non hanno apprezzato la direzione di gara dell'arbitro Guida che ha assegnato il calcio di rigore, per il fallo di Fazio su Calabria, ma non ha fischiato quello chiesto dalla squadra di Fonseca per un presunto fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan. La società al triplice fischio ha pubblicato un tweet piuttosto polemico in merito: "Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area".

#RomaMilan #ASRoma pic.twitter.com/Pk9qQ15ZAr — AS Roma (@OfficialASRoma) February 28, 2021

