Roma, morta paziente al San Giovanni: positiva al coronavirus

L'Ospedale San Giovanni ha comunicato che nella giornata di ieri è deceduta una paziente cardiopatica, risultata positiva al coronavirus. La donna era ricoverata dal 17 gennaio e soffriva di "una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria". Precisa l'ospedale: "Stante il complesso quadro clinico è possibile affermare che la donna sia deceduta 'con' il Covid-19 e non a causa dello stesso. È risultato positivo il primo test effettuato presso l'Istituto Spallanzani ed in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono stati individuati i contatti all'interno dell'ospedale, tutti asintomatici, ed è in corso la verifica da parte della Asl Roma 1 sulle visite e i contatti esterni per il completamento dell'indagine epidemiologica".

