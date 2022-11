Roma, Mourinho aspetta Zaniolo: le condizioni in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Occhi puntati su Nicolò Zaniolo. L'attaccante della Roma ha lasciato il campo di gioco contro l'Hellas Verona dopo un contatto con Hien, e oggi è comparso un grande ematoma sulla sua coscia, come anche confermato da Mourinho. Da valutare le sue condizioni anche in ottica derby, in programma domenica 6 novembre alle 18:00. Nel frattempo però, come riporta calciomercato.it, oggi a Trigoria è andata in scena la rifinitura anti Ludogorets. Zaniolo non è sceso in campo da subito ma ha lavorato inizialmente in palestra con i giocatori impegnati in campo contro il Verona. Poi il giallorosso, con il resto dei compagni, è arrivato in campo. L’attaccante corre e sembra stare bene. Domani tornerà a disposizione per la partita di Europa League ma resta da capire se il quadro cambierà in vista della stracittadina.