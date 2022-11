Roma, Mourinho: "Zaniolo? L'ematoma è grande..."

TUTTOmercatoWEB.com

I pensieri nella Capitale sono tutti al derby ma Roma e Lazio prima di giocarsi la stracittadina dovranno superare la prova europea. I giallorossi se la vedranno con il Ludogorets e nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Mourinho ha parlato anche delle condizioni di Zaniolo: "L'ematoma è grande e il dolore tanto, vediamo come si sente oggi, ma mi piacerebbe averlo a disposizione". Sulla gara: "Se non vinciamo andiamo in Conference League. Ma non vogliamo. Vogliamo andare al playoff e se pensiamo così è una gara dove abbiamo un solo risultato".