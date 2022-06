Roma, Mourinho e quella frase sul derby: “Non sto in paradiso…”

TUTTOmercatoWEB.com

L'ennesima intervista in cui José Mourinho chiama in causa la Lazio. In uno speciale mandato in onda da Dazn, il tecnico della Roma ha parlato delle sue sensazioni dopo il derby vinto 3-0 alla trentesima giornata di Serie A. Queste le parole, come al solito un po' provocatorie, del portoghese: “Devo essere equilibrato. Non posso sentirmi in paradiso solo perché abbiamo vinto un derby. So cosa significa per la città. Casa mia è in un quartiere pieno di laziali e quando sono tornato a casa ho sentito un profondo silenzio. Era così tranquillo, non si sentiva nessuno perché erano tutti a letto".