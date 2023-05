Roma, Mourinho: "Se ci sarà Dybala per la finale? Rischia..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa da Trigoria, nel media day organizzato dalla UEFA a 6 giorni dalla finale di Europa League, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha spiegato le condizioni di Paulo Dybala: "Penso che non possa giocare. Ma anche onestamente dico che la speranza è che possa fare la panchina. Pensando che è l'ultima partita della stagione, anche se dopo abbiamo lo Spezia, ma se penso a Paulo la finale è l'ultima della stagione. Se Paulo può stare in panchina e mi può dare 15-20 minuti sono già contento. La verità è quella che tu hai visto, c'è un gruppo che ha lavorato in campo. Spinazzola e Karsdorp ha fatto lavoro personalizzato. Dybala è al dipartimento medico".