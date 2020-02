Roma, Nela: "Potevano prendere Haaland per 4 milioni, Monchi lo scartò"

Dieci gol in sette presenze, Erling Haaland è il protagonista della Champions League prima con il Salisburgo, poi con il Borussia Dortmund. L'attaccante norvegese è il grande acquisto del mercato invernale del club tedesco e anche ieri ha dimostrato tutte le sue qualità con una doppietta al Paris Saint-Germain. Sebino Nela ha svelato a Centro Suono Sport il retroscena sul fenomeno del momento, in passato molto vicino alla Roma: "Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il Salisburgo". Non si smentisce il grande intuito dell'ex ds giallorosso.