Roma, niente Smalling in Europa League: non c'è il via libera dello United

La Roma esce con le ossa rotte dalla sfida con il Milan, con l'Atalanta che si allontana sempre più in classifica. Con la Champions League sempre più difficile da raggiungere, i giallorossi potrebbero subire addirittura l'attacco del Milan (distante 6 punti) e quindi rischiano di dover disputare i preliminare di Europa League all'inizio della prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma dovrà inoltre far fronte all'assenza di Smalling nelle partite di Europa League che si disputeranno ad agosto: il Manchester United non avrebbe dato il via libera. Per il campionato invece i Red Devils consentirebbero l'utilizzo del difensore di loro proprietà.

