Roma, Petrachi rischia grosso: il ds verso la squalifica

Alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Il ds della Roma, Gianluca Petrachi, potrebbe essersi fregato con le sue stesse mani. Un breve riassunto: lo scorso 10 settembre, durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, Petrachi scivolò nella più classica delle bucce di banana. Un “lapsus”, così ha definito questa frase: “Quando a maggio sentii l'Inter per Dzeko...”. Più che un lapsus, una vera e propria gaffe per la quale l'attuale dirigente giallorosso ora rischia grosso. Il suo contratto con il Torino, vecchio club di Petrachi, scadeva infatti il 30 giugno. Motivo per cui il dirigente non avrebbe potuto lavorare per la sua nuova società (la Roma, appunto), cosa che invece - stando alle sue stesse dichiarazioni, poi corrette con “Intendevo dire luglio” nei giorni seguenti - Petrachi sembrerebbe aver fatto. Il Procuratore Federale a capo dell'indagine ha chiesto una proroga (anche di 60 giorni) per andare più a fondo a questa vicenda. Come riporta il corrieredellosport.it, gli uomini della Procura stanno sentendo un gran numero di testimoni tra i quali ci sono dirigenti della Roma, dell'Inter e gli stessi agenti di Dzeko. La situazione di Petrachi appare quindi compromessa e, oltre a una multa salata, quello che si teme a Trigoria è l'inibizione delle sue mansioni per qualche mese. Ovvero un squalifica. Questo significa che Petrachi non potrà svolgere i suoi compiti da ds: condurre trattative, entrare negli spogliatoi e prendere parte a qualsiasi evento ufficiale.

