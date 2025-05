Roma, Ranieri sulla corsa Champions: "Sfruttiamo gli episodi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni dalla gara casalinga contro la Fiorentina, il tecnico della Roma Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. In particolare ha detto la sua sulla corsa alla Champions League in queste ultime quattro partite di campionato, in cui è invischiata anche la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Corsa Champions? Gli elementi decisivi sono freschezza della squadra e episodi che arrivano. Chi li sfrutta prima ha una buona possibilità di proseguire meglio il percorso. Freschezza della squadra in questa lunga lotta. La Fiorentina ha perso nelle ultime 10 partite ha perso solo ieri sera. Ha tutte le carte in regola per andare in finale. Ha battuto la Juve, con 3 gol. E' una squadra che ha grande qualità e dovremmo fare una super partita. E' una gara da prendere con le molle. Io sono sicuro che bisogna lavorare e dare il massimo. Non vuol dire che non abbiamo ambizioni, ma dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare".

